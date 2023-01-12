Alperen Şengün NBA tarihine geçti!

NBA'de normal sezon mücadelesi gece oynanan 8 mücadele ile devam etti. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Sacramento Kings'e 135-115 mağlup oldu.

Genç temsilcimiz Alperen Şengün, kariyerinde ilk kez triple-double yaptı. Karşılaşmayı 10 sayı–10 ribaunt–10 asistle tamamlayan Şengün, NBA tarihinde bunu başaran en genç pivot unvanını eline geçirdi.

Alperen aynı zamanda Hakeem Olajuwon'dan sonra triple-double yapan ilk Houston Rockets pivotu olmayı da başardı. Bu unvanın bir önceki sahibi, Minnesota’nın yıldızı Karl-Anthony Towns’tu.