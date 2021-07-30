Alperen Şengün Houston Rockets'ta
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.
Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.
Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.
Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.
İlk sıra Cade Cunningham'ın
Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.
İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.
2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:
Sıra
Oyuncu
Takım
1
Cade Cunningham
Detroit Pistons
2
Jalen Green
Houston Rockets
3
Evan Mobley
Cleveland Cavaliers
4
Scottie Barnes
Toronto Raptors
5
Jalen Suggs
Orlando Magic
6
Josh Giddey
Oklahoma City Thunder
7
Jonathan Kuminga
Golden State Warriors
8
Franz Wagner
Orlando Magic
9
Davion Mitchell
Sacramento Kings
10
Ziaire Williams
New Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)
11
James Bouknight
Charlotte Hornets
12
Joshua Primo
San Antonio Spurs
13
Chris Duarte
Indiana Pacers
14
Moses Moody
Golden State Warriors
15
Corey Kispert
Washington Wizards
16
Alperen Şengün
Oklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)
17
Trey Murphy
Memphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)
18
Tre Mann
Oklahoma City Thunder
19
Kai Jones
New York Knicks (Hornets'a takas edildi)
20
Jalen Johnson
Atlanta Hawks
21
Keon Johnson
New York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
22
Isaiah Jackson
Los Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)
23
Usman Garuba
Houston Rockets
24
Josh Christopher
Houston Rockets
25
Quentin Grimes
Los Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)
26
Nah’Shon Hyland
Denver Nuggets
27
Cameron Thomas
Brooklyn Nets
28
Jaden Springer
Philadelphia 76ers
29
Day’Ron Sharpe
Phoenix Suns (Nets'e takas edildi)
30
Santi Aldama
Utah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)
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