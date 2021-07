Alperen Şengün Houston Rockets'ta

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra

Oyuncu

Takım

1

Cade Cunningham

Detroit Pistons

2

Jalen Green

Houston Rockets

3

Evan Mobley

Cleveland Cavaliers

4

Scottie Barnes

Toronto Raptors

5

Jalen Suggs

Orlando Magic

6

Josh Giddey

Oklahoma City Thunder

7

Jonathan Kuminga

Golden State Warriors

8

Franz Wagner

Orlando Magic

9

Davion Mitchell

Sacramento Kings

10

Ziaire Williams

New Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)

11

James Bouknight

Charlotte Hornets

12

Joshua Primo

San Antonio Spurs

13

Chris Duarte

Indiana Pacers

14

Moses Moody

Golden State Warriors

15

Corey Kispert

Washington Wizards

16

Alperen Şengün

Oklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)

17

Trey Murphy

Memphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)

18

Tre Mann

Oklahoma City Thunder

19

Kai Jones

New York Knicks (Hornets'a takas edildi)

20

Jalen Johnson

Atlanta Hawks

21

Keon Johnson

New York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)

22

Isaiah Jackson

Los Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)

23

Usman Garuba

Houston Rockets

24

Josh Christopher

Houston Rockets

25

Quentin Grimes

Los Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)

26

Nah’Shon Hyland

Denver Nuggets

27

Cameron Thomas

Brooklyn Nets

28

Jaden Springer

Philadelphia 76ers

29

Day’Ron Sharpe

Phoenix Suns (Nets'e takas edildi)

30

Santi Aldama

Utah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)