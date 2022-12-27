Alperen Şengün Houston Rockets tarihine geçti!

NBA'de normal sezon heyecanı geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı gecede Houston Rockets, Chicago Bulls'u 133-118 mağlup etmeyi başardı.

Double-double yaptı

Chicago Bulls karşısında 10/12 şut isabetiyle oynayan Alperen Şengün, 32 dakika süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile double-double yapmayı başardı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Kulüp tarihine geçmeyi başardı

Maçtaki harika performansıyla galibiyetin mimarı olan Alperen Şengün, Houston Rockets tarihine de geçmeyi başardı. Eurohoops'ta yer alan habere göre 32 dakika süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile oynayan yıldız basketbolcu, Hakeem Olajuwon’dan bu yana Rockets formasıyla NBA’de saha içinde %80 isabet oranıyla oynayarak 25/10/5’e imza atan ilk oyuncu oldu.