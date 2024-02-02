Alper Gezeravcı'nın uzay görevi sona erdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.

Ax-3 ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14:00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uğurlama töreninde konuşma yaptı.

Gezeravcı, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğindeki Türkiye Yüzyılı'nda uzay yolculuğu gerçekleştirmekten gurur ve onur duyuyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış değil. Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.