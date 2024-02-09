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Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül Dünya'ya döndü.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, SpaceX'e ait Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta başarıyla fırlatılmasıyla başladı.

Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza attı.

Gezeravcı ve ekibi için 2 Şubat'ta ISS'de veda töreni gerçekleştirildi. Dönüş için planlanan ilk tarih olarak 3 Şubat belirlenirken hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'den ayrılması 3 kez ertelenmişti.

7 Şubat Çarşamba günü ISS'den ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün, bugün ABD yerel saatiyle 08.30'da(TSİ 16.30 civarı) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.

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