Alper Gezeravcı uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı

"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!… Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması…"