Alper Gezeravcı uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Alper Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
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Son olarak Alper Gezeravcı'dan KKTC paylaşımı geldi.
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Sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken KKTC'nin üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşan Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:
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"Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız!… Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması…"
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