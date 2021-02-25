Alparslan Kuytul'un yeğeni FETÖ imamı çıktı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, ardından da çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan Nihat K.'nin evinde flaş bellek ve SD kart bulunduğu, bu materyallerin incelenmesi sonucu ele geçirilen programda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli kişilerin bilgilerine ulaşıldığı anlatıldı. Programda, ayrıca mahrem yapılanmada yer alan kişiler dışında askerlerin örgüt aidiyetleri, iletişim bilgileri ve örgüt mensubu olmayan personel hakkında toplanan bilgilerin de yer aldığı vurgulandı.

Mahrem yapılanmada üst düzey sorumlu

İddianamede, şüpheli Kuytul'un adının da programda yer aldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "Programa, 791 kayıt ID'si ile veri girişi yapılan mahrem imamın Hakan Kuytul olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin kullanımında olan 0505 ... numaralı hattın 2012 yılında Ankara'da bulunan sabit/ankesörlü hatlardan aranma kaydının bulunduğu, Ş.Ş. ve H U. isimli şahıslarla ardışık aranma kaydının olduğu, aynı hattan 2013 yılı içerisinde ise F.D.A isimli şahısla ardışık aranma kaydının olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlenmiştir. Şüphelinin, bulunduğu konum itibarı ile gerek 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrasında elde edilen tüm deliller ve veriler ve özellikle bu program kapsamında askeri mahrem yapılanma içerisinde yer alarak askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içindeki sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği ve onlarla toplantılar yaptığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, Kuytul’un 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.