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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Gaziantep’te kısıtlamaya rağmen itikaf adı altında topluca camiye giren Furkan Vakfı mensupları biber gazlı müdahalenin ardından gözaltına alınmıştı. Olayın ardından Furkan cemaatinin lideri Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuytul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar"

Kuytul'un eşi Semra Kuytul da Twitter'dan "Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız" mesajını paylaştı.

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