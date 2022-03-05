Almanya'nın Ukrayna'ya göndermeyi planladığı füzelerin kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı

Der Spiegel dergisi tarafından yapılan araştırma sonucunda, Sovyet yapımı Strela tipi uçaksavar füzelerin "kullanılmak için güvenli olmayan" kategorisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Almanya hafta içinde Ukrayna'ya 2 bin 700 adet Strela füzesinin gönderileceğini duyurmuştu.

Alman hükümetinin bu kararının savunma bakanlığında, en az 35 yıllık Strela füzelerinin kullanılamaz durumda ilan edilerek 2014'te askeri depoya kaldırılması nedeniyle şaşkınlık yarattığı bildirildi.

Ukrayna'ya yola çıkması planlanan füzelerden en az 700 tanesinin ağır hasarlı olduğu ve çalışmadığı ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna hükümetinin eski olmalarına rağmen özellikle istediği belirtilen füzelerin 2 bininin yakın zamanda gönderilmesi bekleniyor.

Almanya, çatışma bölgelerine silah sevkiyatı yasağını geçen hafta iptal etmiş ve Ukrayna'ya silah yardımı sözü vermişti.

Geçtiğimiz hafta tümü kullanılabilir durumda olan bin adet tanksavar roketi ile 500 adet Amerika Birleşik Devletleri yapımı Stinger tipi uçaksavar füzesi Ukrayna'ya teslim edilmişti.