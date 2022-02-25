AjansHaber.com.tr Dünya Göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği 5 bin miğfer iki kamyonla yola çıktı

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, 5 bin miğfer bugün iki kamyona yüklenerek yola çıkarıldı.


Miğferlerin Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle ülke dışında Ukraynalı yetkililere teslim edileceği belirtildi.

Ukrayna Almanya'dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti.

Alman hükûmet yetkilileri kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek silah vermeyi reddetmişti.

Almanya'nın Ukrayna'ya sadece 5 bin miğfer göndermeyi taahhüt etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna’ya "Kırım’ın ilhakını tanı" mesajı verdi
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Rusya'ya karşı yaptırımları duyurdu
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir
Rusya'ya karşı yaptırımları açıkladı
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun