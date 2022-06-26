Almanya'nın KRV eyaletindeki havalimanlarında yoğunluk devam ediyor

Düsseldorf Havalimanı'nda tatil bölgelerine gitmek isteyen Almanlar, Türkiye'ye izne gitmek isteyen Türkler ve hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olanların uzun süre beklemesi gerekti.

Havalimanında personel yetersizliği nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildiği için yolcular evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Bazı yolcular ise uzayan kuyruklar nedeniyle uçaklarını kaçırdı.

Cuma günü başlayan yoğunluğun gelecek günlerde de sürmesi bekleniyor.

- Tüketiciyi Koruma Bakanı'ndan çağrı

KRV Tüketiciyi Koruma Bakanı Steffi Lemke, yaptığı basın açıklamasında, eyalette tatil sezonunun başlaması ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle oluşan uzun bekleme sürelerinin giderilmesi için hava yolu şirketlerine hızlı çözüm bulmaları çağrısı yaptı.

Alman hava yollarındaki mevcut kaosun tüketiciler için büyük sıkıntı yarattığını belirten Lemke, "Hava yollarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve yolcuların meşru taleplerini hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde karşılamasını bekliyorum." dedi.

Hava yolu şirketlerinin yolcuları bilgilendirme görevi olduğunu hatırlatan Lemke ayrıca kısa vadeli arıza ve gecikmeler için yolcuların tazminat hakları olduğunu söyledi.