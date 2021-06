Almanya'nın kızlarına vize vermediği Ergin Ataman'dan Can Dündar göndermesi!

Avrupa şampiyonu koç, "Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kızlarıma vize vermedi. İstedikleri her türlü belgeyi verdik. Kızlarım, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı muhalefet yapan, Almanya'da da çok bulunan insanlar gibi değiller" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln şehrinde THY Euroleague şampiyonluğunu kazanarak, Final Four öncesi vize krizi çıkartan Alman hükümetine en güzel cevabı verdi. Lacivert-Beyazlılar'ın başarılı koçu Ergin Ataman'ın her başarısında yanında yer alan kızları ise bu kez babalarının yanında olamadı. Çünkü, Can Dündar'a vize veren Almanya, Ataman'ın kızlarına vize vermedi!

Ataman'ın kızları, kariyerinin en başarılı gününde babalarının yanında olamama üzüntüsü yaşıyor. ABD'de üniversite okuyan ve Köln'deki Final Four'da babalarının yanında olabilmek için Türkiye'ye gelen Gizem ve Ceren Ataman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Almanya'ya gidememenin üzüntüsünü ve hayal kırıklığını yaşadıklarını belirten Ceren Ataman, "İstanbul'a gelir gelmez vize işlemlerine başladık. Takımın uçağına yetişemeyebilirdik ama babam bizim için perşembe gününe de bilet almıştı. Vize alırız diye düşünüyorduk. Diğer takımların aileleri giderken böyle bir şey söz konusu olmaz diye düşünmüştük. Perşembe günü babam bize 'Vize başvurularınızı kabul etmiyorlar' diye mesaj attı. Çok üzüldük. Orada olmayı çok isterdik. İki doz aşımızı da olduk. Aşımızı yaptırdığımızı için vize verilmesi gerekiyordu. Bu durumun pandemiyle alakasız olduğunu düşünüyorum. Bilerek yapılmış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs gerekçesiyle Almanya'nın kendilerine vize vermemesini inandırıcı bulmadığını aktaran Ataman, "Bilerek yapıldığını ve ayıp olduğunu düşünüyorum. ABD'de ve başka bir ülkede hiçbir zaman böyle bir şeyle karşılaşmadım. Müslümanlıkla ilgili olabilir. Bunun ırkçılık olduğunu düşündüm." diye konuştu.

"SİYASİ SEBEPLERDEN OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Almanya'nın vize kararının siyasi olabileceğini düşündüğünü belirten Gizem Ataman ise şunları söyledi:

"Sporcuların ailelerine ve basın mensuplarına vize verilmediği haberleri çıkınca biz de üzüldük. Bize de vize verilmeyecek diye korktuk. Daha sonra ret almamak için 'Pasaportlarınızı geri çekin' şeklinde haber geldi. Bunun pandemi nedeniyle olduğu söyleniyor ama biz iki doz Kovid-19 aşımızı da olduk. Bu, pasaportlarımızda vardı. Yıkıldık, çok üzüldüm. Orada babama destek olmayı çok istiyordum."

"Çok pandemiyle ilgisi olmayan bir karar. Eğer pandemiyle ilgiliyse zaten aşımız var ve tehlike oluşturmuyoruz. Pandemiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Türklerle olan anlaşmazlık nedeniyle olabilir. Almanların Türkleri sevmemesi gibi bir şey olabilir. Bu, sadece bize yapılmış bir şeydi. Sadece Türklere olması bana biraz garip geldi. Siyasi sebeplerden olabilir diye düşünüyorum."

"Kupayı kardeşimle babamın birlikte kaldırdığını görmek gurur verici anlardı" diyen Ataman, şunları kaydetti:

"Maçları ölerek izledik. Kalbimiz çıkacaktı. Final maçı bittiği an anneme ve kardeşime sarıldım. Babamın konuşmalarını ve babam hakkında söylenenleri dinlemek gurur vericiydi. Babam olduğu için bir kez daha gurur duydum. Babam için çok mutlu oldum. Anlatamam o duyguları. Bu bir başlangıç. Avrupa çapında bir sürü başarısı var. Bu, tek Avrupa Ligi kupası olmayacak. Önünde kesinlikle daha büyük başarılar var."

"TÜRKLERE KARŞI YAPILAN BİR AYRIMCILIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Almanya'nın kızlarına, bazı oyuncuların ailelerine ve yayıncı kuruluşun çalışanlarına vize vermemesini skandal olarak değerlendiren Ergin Ataman, şöyle devam etti:

"Kızlarım bütün Avrupa şampiyonluklarımda yanımdaydı. Real Madrid kulübü, eşim Berna ve oğlum Sarp için deplasmana giderken bir davetiye yolladı. İspanya Konsolosluğu da bize Schengen Vizesi verdi. Onlar vizeleri olduğu için benimle beraberlerdi. Avrupa Ligi'nin resmi davetiyesi olmasına rağmen Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kızlarıma vize vermedi. Çok bekletti ve uzattı. İstedikleri her türlü belgeyi verdik. Kızlarım, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı muhalefet yapan, Almanya'da da çok bulunan insanlar gibi değiller. Türkiye'de kolej mezunu, ABD'de üniversite son sınıfta okuyan yetişkin ve medeni kız çocukları. Bugüne kadar da Avrupa'da her yerden vize aldık. Bu, bizi çok yaraladı. Psikolojik olarak onları çok üzdü. Bize dediler ki; 'Konsolosluktan başvurularınızı çekin, kimseye vize vermiyor, sizin kızlarınıza da vermiyor.' Çok sinirlendim. İki doz aşısı olan kızlarıma bu vizenin verilmemesini Türklere karşı yapılan bir ayrımcılık olarak görüyorum."

Sezon içinde deplasman maçları için gittikleri ülkelerdeki havalimanlarında yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'ya her gittiğimizde kapıdaki polislerin 'Niye geldiniz? Kaç gün kalacaksınız? Daha önce nereye gittiniz?' gibi ahiret soruları beni çok yıpratıyor. Yıllarca İtalya'da yaşadım. İtalya'da takım çalıştırdım. Bizler gibi global insanlara sürekli zorluk çıkartıyorlar. Şimdi de pandemiyi bahane ederek bizim ailelerimizi oraya (Almanya) sokmadılar. Hakikaten çok sinir bozucu bir durumdu. Dörtlü Final'in ilk basın toplantısında tüm ulusal basın mensuplarının önünde bu sıkıntıyı sitemkar bir şekilde belirttim. Her toplantıda bunu özellikle söyledim. Onlar bizi ezmeye çalışıyorlar ama biz ezilmeyiz. Toplum olarak bizi kimse ezemez. Sahada da gerekli cevabı verdik. Allah da bize yardım etti."