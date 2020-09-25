Almanya'nın en büyük havayolu şirketi, 1100 pilot ile yollarını ayırıyor
Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'nın 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceği bildirildi.
Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa'nın 2022 yılına kadar 1100 pilotun işine son vereceği bildirildi.
Lufthansa hava yolu şirketi Genel müdürü Carsten Spohr ayrıca Lufthansa'nın Koronavirüs krizi nedeniyle önemli ölçüde kemer sıkacağını, önceden planlanandan daha fazla uçağın hizmet dışı bırakılacağını bildirildi.
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