Almanya, İsviçre ve Avusturya'da Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi

İsviçre'de, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla gösteri düzenlendi.

Azerbaycan Koordinasyon Şurası'nın başkent Bern'de düzenlediği etkinliğe, ülkenin farklı kentlerinden 200 kadar Azerbaycanlı ve Türkler katıldı.

Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) da destek verdiği protestoda "Azerbaycan için adalet, Karabağ için adalet", "Ermenistan işgalini durdurun", "Kahrolsun Ermenistan", "Katil Ermenistan", "Terörist Ermenistan" ve "Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır" yazılı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

Gösteride özellikle Ermenistan ordusunun Gence'de sivilleri katletmesine yoğun tepki gösterildi.

Şura Başkanı Ekber Gence, burada yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve işgalden mutlaka kurtarılacağını vurguladı.

Gence, "İşgalci Ermenistan'ı Karabağ'dan mutlaka çıkaracağız. Tüm dünya bunu bilsin. Kahrolsun Ermenistan." dedi.

Ermenistan'ın sulh yoluyla Karabağ'dan çekilmesi gerektini ifade eden Gence, "Bunu yapmazlarsa Karabağ'da tek bir Ermeni kalmayana kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"BM'ye göre Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağıdır"

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun altını çizdi.

Demirtaş, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere katliamını kınayarak, "Biz hiçbir zaman sivil katliamı yapmadık ve yapmayacağız." dedi.

Uluslararası toplumun Ermenistan'ın sivillere yönelik katliama sessiz kalmasına da tepki gösteren Demirtaş, İsviçre'deki Türk vatandaşları olarak Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsviçre polisinin güvenlik önlemleri aldığı gösteri iki saat sürdü.

Berlin’de Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ’ı işgali protesto edildi.

Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, Unter den Linden Caddesi üzerinden şehir merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın önüne kadar yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez.", "Ermenistan terörizmini durdurun." şeklinde sloganlar atan göstericiler, taşıdıkları dövizlerdeki yazılarla da Ermenistan’ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.

Gösteride, Azerbaycan, Türk ve Alman bayrakları ile üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Ermenistan BM kararlarına uy" yazan pankartlar taşındı.

Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı’nda kurulan sahnede konuşma yapan Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Yaşar Musayev, Ermenistan’ın sivil halkı vurmasının terörizm olduğunu ifade ederek, bu saldırıları kınadı.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Azerbaycanlıların tek yürek olduğunu ifade eden Musayev, Avrupa ülkelerinin Ermenistan saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Musayev, Avrupa’nın, özellikle Alman medyasının tarafsız olmadığını savundu.

Göstericilere telefonla bağlanarak seslenen Azerbaycan diasporasından sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, bu gösteriyle Azerbaycan’a ve ordusuna destek olunduğunu belirterek, gösteriye katılan herkese teşekkür etti.

Avusturya’da, Ermenistan protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Kahramanlar Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Karabağ Azerbaycan’dır", "Ermenistan sivilleri bombalama", "Ermenistan saldırganlığına hayır", "Gence için dua et" yazılı pankartlar açtı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan göstericiler, uluslararası topluma, Ermenistan’ın Gence’de sivillere yönelik saldırılarını durdurması ve Karabağ’da işgalin sona erdirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER) Başkanı Yardım Güneş, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ’ın özgürlüğe kavuşması ve Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Güneş, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere uluslararası toplum artık Ermenistan’ın bu saldırgan tutumunu görmeli ve bunu engellemek için harekete geçmeli. Artık bizim sabrımız tükendi. Karabağ bizim öz yurdumuz ve ata toprağımızdır." diye konuştu.

İşgal altındaki Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara da değinen Güneş, Ermenistan Karabağ’dan çekilene kadar mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.