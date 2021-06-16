Almanya'dan Türk SİHA'larına övgü

Almanya'da bu kez Handelsblatt gazetesi Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldı.

Gazetedeki haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ’da kendilerini ispat ettiklerine vurgu yapıldı. "Ukrayna ve Polonya satın aldı, çok daha fazla ülke sırada" tespitinde bulunuldu. Uzmanların "savaşta devrimin yeni standardı” tanımlamasına yer verildi.

Bayraktar'dan övgüyle bahsetti

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsedilen haberde, “41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı” sözleri kullanıldı.

Ortadoğu uzmanı Charles Lister'ın, "Bayraktar insansız hava araçları 20'nci yüzyıldaki Rus AK-47 makineli tüfeğine benzer şekilde savaşta devrimin yeni standardı” tanımlamasına yer verildi.

İHA ve SİHA'ların tanıtımının yapıldığı vurgulandı

Haberde, Türk yapımı İHA ve SİHA'lara ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından düzenli olarak videolar paylaşıldığı da vurgulandı.

ABD'nin düşünce kuruluşlarından Dış Politika Araştırma Enstitüsünün Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein'ın görüşüne de yer verildi. Stein, Türkiye'nin bu videoları yayarak sosyal medya çağında insansız hava araçlarının kullanımına öncülük ettiğini vurguladı.

Stein, gözetleme, keşif ve çatışma bölgelerinde insansız hava araçlarının kullanımının yeni olmadığını hatırlattı, "Ancak Türkiye bunu yeni bir seviyeye taşıdı ve ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.