Almanya'dan 'Putin’i yargılamak için' uluslararası mahkeme önerisi

Rus liderlerin yargılanması için, Ukrayna ceza hukuku temelinde işleyen bir mahkeme kurulması konusunda Kiev yönetimi ve diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunan Baerbock, Lahey’de Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Annalena Baerbock, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Putin, saldırganlığının sonuçsuz kalmayacağını bilmeli" dedi.

Her iki bakan da, Rusya'nın "Ukrayna’da ciddi savaş suçları işlediğini" açıklamasında bulundu.

Putin yaptıklarından dolayı mutlaka cezalandırılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da bunun Rusya tarafından işlenen uluslararası bir suç olduğunu savunarak, suçluların yargılanması gerektiğine işaret etti.

Baerbock, tarafsızlığı garanti etmek için mahkemenin Ukrayna'da bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, savcı ve yargıçların farklı ülkelerden seçilmesini önerdi.

Alman bakanın bu önerisine hem Avrupa Birliği (AB) hem de Hollanda hükümeti sıcak baktığı düşünülüyor.

AB yönetimi ve Hollanda, Rus liderlerin, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bağımsız, özel bir mahkeme tarafından yargılanmasından yana.

Rusya'nın Veto Yetkisi Uluslararası Mahkemeyi İmkansız Kılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya’nın veto yetkisi, uluslararası mahkeme bünyesinde bir yargı mekanizması oluşturulmasını olanaksız kılıyor.

Baerbock’a göre, Ukrayna ve müttefik ülkeler, bu nedenle Rus saldırganlığının cezasız kalmasından endişe duyuyor.

Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Ruanda soykırımına atıfta bulunarak, Ukrayna konusunda tüm zanlıların kovuşturulmasının on yıllar alacağını söylemişti.

Hollanda, geçen ay, sürecin uzamaması için, Lahey’de bir özel mahkemeye ev sahipliği yapmak istediğini açıklamıştı.