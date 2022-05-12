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Almanya’dan Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini” bildiren ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladığı ve Almanya’nın bu yolda destek sunacağı güvencesini verdiği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebstreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz’un Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştüğünü belirtti.

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Hebestreit, görüşmenin odağında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın sonrasında Avrupa’daki güvenlik durumu ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının bulunduğunu aktardı.

Sözcü Hebestreit, "Şansölye Scholz, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Sanna Marin'in ülkelerinin gecikmeden NATO'ya katılımına ilişkin bugünkü bildirisini memnuniyetle karşıladı ve Alman hükümetinin Finlandiya'ya bu yolda tam destek vereceği güvencesini verdi." ifadesini kullandı.

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