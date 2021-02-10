Alman çevre kuruluşu ABD gazı için 1 milyar euroluk yatırım teklif ettiğini gösteren mektubu yayımladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un o dönemki mevkidaşı Steven Mnuchin'e yazdığı 7 Ağustos 2020 tarihli gayriresmi ibareli mektupta, ABD'nin Kuzey Akım 2'ye karşı yaptırımlardan vazgeçmesi için Almanya'nın kuzeyine iki LNG istasyonu kurma ve bunun için 1 milyar euroya kadar yatırımda bulunma teklifi dile getiriliyor.

ABD, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesine, Avrupa'nın Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılığını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Projeyi savunanlar ise ABD'nin muhalefetinin ardında, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) daha yüksek fiyatlardan Avrupa'ya satma niyetinin bulunduğunu savunuyor.

Doğu Avrupa'ya destek sözü

Scholz'un mektupta, Almanya'nın kuzeyindeki Wilhelmshaven ve Brunsbüttel'de 1 milyar euroya varan yatırımla iki LNG terminali inşa etmeye hazır olduklarını belirttiği, ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin muhalefetini yumuşatmak üzere bölgedeki enerji ağlarının genişletilmesine destek verme teklifi yaptığı kaydediliyor.

Mektubun varlığıyla ilgili ilk haber geçen yıl "Die Welt" gazetesi tarafından yayımlanmış, gazete mektuptan alıntılar paylaşmıştı. Ancak Alman hükümeti, kamuoyundan gelen baskı ve konunun mecliste gündeme getirilmesine rağmen mektubun varlığı ya da içeriğiyle ilgili açıklama yapmamıştı.

DUH'dan "teklif hala geçerli mi" sorusu

DUH, Alman hükümetinin ABD gazına vergi mükelleflerinin cebinden 1 milyar euro yatırım yapma yönündeki "kirli" teklifini bir skandal olarak nitelendirerek hükümeti çevre politikalarında ikiyüzlülükle suçladı. Örgüt, Trump döneminden kalma teklifin hala geçerli olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

ABD'nin LNG'si, kayanın yüksek basınçlı karışım enjekte edilerek kırılması yöntemi (fracking) ile elde ediliyor. Bu nedenle kaya gazı olarak da adlandırılıyor.

Bu yöntem yüksek miktarda su kullanımı, kullanılan kimyasalların yer altı sularına karışma riski gibi nedenlerle çevreciler tarafından protesto ediliyor.

KAYNAK: Deutsche Welle Türkçe