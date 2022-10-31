Almanya'daki Türklerin en büyük sorunu ırkçılık

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 61. yıldönümünde yaptığı açıklamada hükûmeti yurtdışındaki ırkçı saldırılara ve İslam düşmanlığına karşı kararlı bir mücadeleye çağırdı. Yaklaşan seçimlere de değinen Yeneroğlu, “Seçim döneminde yurttaşlarımızın yaşadığı ülkelerle iletişim dikkatle sürdürülmesi şarttır” dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşması 30 Ekim 1961’de imzalandı. Anlaşmanın 61. yıldönümünde açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Almanya ile Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 61. Yıldönümünde, Türkiye kökenliler Almanya’daki en büyük göçmen topluluk olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 3,5 milyonu aşan nüfusu ile Almanya’daki varlıklarını beşinci kuşağa taşıyan Türkiye kökenliler, bulundukları ülkede bilimden sanata, spordan iş hayatına varan geniş bir yelpazede ürettikleri ile ülkenin asli unsurlarından biri haline gelmiştir.”

‘Irkçılık ve İslamofobi ile mücadele halen güncel’

Almanya’daki Türk diasporası için ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele, siyasal ve toplumsal katılım başlıkları güncelliğini halen korumaktadır. Bu nedenle, Almanya’da bulunan vatandaşlarımızın anadil Türkçeyle ilişkilerini geliştirmeleri, Müslüman toplumun ötelenen kurumsal haklarını elde etmeleri için destekleyici bir rol üstlenen, onları araçsallaştırmayan, öznelliklerini destekleyen ve tüm renkleri kucaklayan kapsayıcı politikaların güçlendirilmesi gerekmektedir.

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM) tarafından bu yılın mayıs ayında yayınlanan Irkçı Gerçekler Raporu’na göre, Almanya nüfusunun %80’inden fazlası okul, iş ve yaşam alanlarında ırkçı mekanizmaların var olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı’nın (ZfTI) 2019’da Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan Türkiye kökenliler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların %59’u 2019 yılı itibariyle ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmiştir. Fair International’ın 2020’de yayımladığı raporda Almanya’da sadece 2018 yılında 120 cami saldırısının kaydını tutmuştur. Bunlar maalesef ırkçı şiddette buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Kurumsal ırkçılık yanında, sokaktaki ırkçı şiddetle mücadelede de daha kararlı adımlar atılmak zorundadır.”