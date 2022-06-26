Almanya’da yüzlerce kişi G7 Zirvesi'ne karşı gösteri yaptı

Elmau Sarayı yakınlarındaki Garmisch-Partenkirchen kentinde "Elmau’da G7’yi durdur" inisiyatifi tarafından bir yürüyüş düzenlendi.

Bavyera polisi gösteriye 900 kişinin katıldığını açıklarken, gösteriyi düzenleyenler bu sayının 1000’i geçtiğini belirtti.

Bavyera Eyaleti Polisi, yürüyüşün meşale yakılmasından dolayı güvenlik güçlerince zaman zaman durdurulduğunu aktardı.

Göstericiler, iklim için fakir ülkelerin borçlarının silinmesini, G7’nin ortadan kaldırılarak küresel sorunlarda Birleşmiş Milletler'in (BM) daha önemli bir rol oymasını istedi.

Gösteride polisin sayısının gösteriye katılardan çok daha fazla olduğu gözlenirken, polis yetkililerine hakaret ettiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Garmisch-Partenkirchen tren istasyonun bulunduğu meydanda son buldu.

Öte yandan, 300'den fazla Ukraynalı da kent merkezinde "Söz Rusya’yı durdurmaz sadece silah durdurur", "Ukrayna’ya ağır silahlar verin” ve "Ukrayna’ya şimdi silah verin” sloganları atarak, G7 ülkelerinden yardım talebinde bulundu.