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Almanya'da yıllık enflasyon eylülde çift hanelere çıktı!

Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı

Küresel enerji krizinin etkileri Almanya'yı da vurdu.

Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde çift hanele çıktı. 

Böylelikle Almanya'da enflasyon son 70 yılın zirvesine çıktı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, "Enerji krizi sosyal ve ekonomik krizin büyümesi tehdidi yaratıyor. Enerji krizinin sosyal ve ekonomik bir krize dönüşmesi tehdidi var" dedi.

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