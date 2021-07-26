Almanya'da yaşayan Cem K, Türk vatandaşı olduğu için ev kiralayamadı

Bu nedenle, Berlin emlak piyasasında borsaya kayıtlı olan Deutsche Wohnen'de bir daire için iki kez başvurdu. Başlangıçta kendi adı altında, ve sözde "Michael Grünberg" olarak. Ne yazık ki daire zaten alınmış, ilk durumda söylendi. İkincisinde onu ziyaret etmek için bir davetiye vardı.

Cem K. Berlin'in "Konut Piyasasında Ayrımcılığa Karşı Uzman Ofisi"nin desteğiyle Deutsche Wohnen'e dava açtı ve Charlottenburg Bölge Mahkemesi tarafından 3.000 Euro tazminat ödenmesine karar verildi.

Kararda, "yalnızca kulağa Türkçe gelen ismi ve dolayısıyla etnik kökeni nedeniyle eve bakma randevusu daveti almadığını" belirttildi.

Dört yıldır mağdurlara danışmanlık yapan ve onlara refakat eden Remzi Uyguner, "Birçok insan kalacak yer ararken ayrımcılığa maruz kalıyor. Göç veya mülteci geçmişi olan her üç kişiden biri bu tür deneyimleri rapor ediyor" diyor. Almanya'da konut piyasasında sadece dezavantajla mücadele eden tek ülkedir.