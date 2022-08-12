Almanya’da Yarbaya Rusya’ya casusluk suçlaması

Alman ordusunda yarbay rütbesindeki bir yedek subay, Rus istihbarat servisleri adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Yargıya taşınan olayda dava bugün görülecek.

SAVCI: 6 YIL BOYUNCA TEMAS ETTİ

Savcılar, adı Ralph G. olan zanlının 2014-2020 yılları arasında "çeşitli kişiler aracılığıyla bir Rus istihbarat servisiyle temas halinde" olduğunu söylüyor.

KUZEY AKIM 2 BORU HATTI DA İŞİN İÇİNDE

Onu Almanya'nın askeri rezervinin ve “sivil savunmasının” iç işleyişi ve bunun yanı sıra 2014'te Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkisi ve Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesi hakkında bilgi paylaşmakla suçluyorlar. Ayrıca "Bundeswehr'in üst düzey üyelerinin kişisel verilerini" paylaştığı söyleniyor.

İŞ DÜNYASIYLA İLİŞKİLİ

Der Spiegel dergisine göre, Ralph G. aynı zamanda batı Almanya'da uluslararası bir mühendislik şirketinde satış müdürü olarak çalıştı. Ana bağlantılarıysa Rusya'nın GRU askeri istihbaratının Almanya'da askeri ataşe olarak akredite edilmiş iki çalışanıydı.

Savcılara göre, sivil mesleği sayesinde “birkaç Alman iş komitesine üyeydi” ve ayrıca iş dünyasından rakamlar hakkında kişisel bilgileri aktarabiliyordu.

KIRIM KONUSUNDA BİLGİ SIZDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ralph G., Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Almanya'nın Rusya ile ilişkisine ilişkin resmi bir hükümet belgesinden alıntılar paylaşmakla da suçlanıyor. Ralph G., 2020'de tutuklanmasının ardından Ruslara bilgi sağladığını itiraf etti.