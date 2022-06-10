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Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.

Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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