Almanya'da üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.
Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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