Almanya'da ÜFE uçtu!

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Almanya’da ÜFE, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla %1,5, Ağustos 2020’ye göre ise %12 arttı. Bu oran Aralık 1974’ten bu yana Alman ekonomisinde yaşanan en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında, “Bundan daha büyük bir artış en son ilk petrol krizi nedeniyle fiyatların %12,4'e kadar yükseldiği Aralık 1974'teydi.” ifadesi kullanıldı.

Enerji fiyatlarında yüksek artış

Enerji fiyatlarının %24 yükseldiği Almanya'da, petrol ürünleri fiyatları %30,5, elektrik fiyatları %20,4, ve doğalgaz dağıtım fiyatlarında ise %44,2 artış kaydedildi.