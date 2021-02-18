Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üzerinden bir yıl geçti

Irkçı terör saldırısının birinci yılı nedeniyle yarın Hanau'da tören düzenlenecek.

Törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Hessen Başbakanı Volker Bouffier'in de bulunduğu 50 kişinin katılımına izin verilecek.

Tören öncesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hanau Camisi'nde de saldırıda hayatını kaybedenler için mevlit okunup, dua edilecek.

Irkçılık karşıtı mesajlar yayımlandı

Federal hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Hanau saldırısının birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkı ırkçılık ve nefretle yüzleşmeye çağırdı.

Widmann-Mauz, ırkçı şiddete karşı daha aktif olunması çağrısında bulunarak, "Bir yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda hayattan koparılan bu insanlar Hanau sakinleriydi, onlar Almanya'nın bir parçasıydı, bizim bir parçamızdı. Bu tür saldırılar ırkçılığa karşı daha sert önlemler alıp, daha net duruş sergilememiz gerektiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un başkanı olduğu Almanya Uyum Vakfı da yayımladığı mesajda kin, kışkırtma ve ırkçılığa karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Mesajda, "Hanau saldırganı derin ırkçı bir zihniyetteydi ve kin dolu olduğu için bu saldırılarda bulundu. Saldırılardan önce de bu radikalleşmeyi internette yayınladı. Bizler hem gerçek hem de dijital dünyada kararlı bir biçimde kine karşı koymalıyız. Bu ırkçı ideolojilerin yeşermesine izin vermeyip, bunu hep birlikte kurutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyorlar

Hanau saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınları aradan geçen bir yıla rağmen acılarının dinmediğini ifade ederek, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmasını istiyor.

Kurban yakınları, ırkçı cinayetler sonrası annesini ve kendisini öldürdüğü açıklanan katil Tobias Rathjen'in, 73 yaşındaki babası Hans-Gerd Rathjen'in, savcılığa yazdığı mektupta oğlunun suçsuz olduğunu iddia ederek, silahını geri istediğini söyledi. Hans-Gerd Rathjen'in kendilerine yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu aktaran kurban yakınları, tehdit altında yaşadıklarını bildirdi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Başbakan Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.