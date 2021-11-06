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Almanya'da trende bıçaklı saldırı

Almanya'nın Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında sefer yapan bir trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda üç kişi yaralanırken, polisin saldırganı tutukladığı açıklandı.

Almanya'nın güneyindeki Regensburg ve Nürnberg kentleri arasında sefer yapan ekspres trene düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve bir erkek şüpheli tutuklandı.

Oberpfalz polis teşkilatından bir sözcü, "Bir ICE (Şehirlerarası Ekspres) trenine saldırı oldu ve polis kısa süre sonra bir erkek kişiyi tutukladı ve birkaç kişi yaralandı" dedi.

Bild gazetesi, olayın ardından trende üç kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Polis sözcüsü, diğer saldırganların kaçak olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Polis, saldırının Neumarkt semtinde saat 08.00 sıralarında gerçekleştiğini ve trenin Regensburg'un güneydoğusundaki Seubersdorf'ta durduğunu söyledi.

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