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Almanya'da süpermarkette silahlı saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Schwalmstadt beldesinde bulunan süpermarkette silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, ölen kadının kendisini takip eden kişiden kurtulmak ya da yardım istemek için süpermarkete girdiğini, saldırganın kadını vurduktan sonra silahı kendine doğrultup intihar ettiğini anlattı.

Ölenlerin kimlikleri ya da milliyetleri hakkında açıklamaya yapmayan polis, olayın gerçekleştiği bölgede yaşayanlar için tehlikenin olmadığını duyurdu.

Marburg savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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