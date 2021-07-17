Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı

Koblenz polisince yapılan açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinde selin en fazla etkili olduğu Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşındığı belirtilerek yaralı sayısının ise 618 olduğu aktarıldı.

Bölgede hala birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı ifade edilen açıklamada, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu kaydedildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133’e çıktı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel bölgesini ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selden etkilenen Erfstadt kentini ziyaret etti.

Steinmeier, Kuzyey-Ren Vestflaya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile önce afet bölgesinde incelemelerde bulundu, daha sonra mağdurlarla ve arama- kurtarma ekipleriyle konuştu.

Kriz masasından da bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Steinmeier, "Bu yıkıcı sel felaketine ilişkin günlük aldığımız haberler hayal gücümüzü aşıyor." dedi.

İnsanların çaresizliğinin ve arama-kurtarma ekiplerinin yorgunluğunun yüzlerinden okunduğunu anlatan Steinmeier, “Her şeyini kaybeden insanları gördük." ifadesini kullandı.

"Zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor"

Yerleşim birimlerinin yıkıldığını, durumun inanılmaz olduğunu aktaran Steinmeier, ancak sel felaketinde en büyük acıyı en yakınlarını kaybedenlerin yaşadığını, onlarla birlikte yas tuttuklarını kaydetti.

Steinmeier, zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak "Zor zamanda ülkemiz birlikte duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümetin ve eyalet hükümetlerin her şeyini kaybeden insanlara yardım sözü verdiğini anımsatan Steinmeier, sular çekildikten günler ve haftalar sonra selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunun görüleceğini anlattı.

Steinmeier, halkın sel mağdurlarına dayanışmayı sürdürmesini isteyerek herkesi sel felaketinden etkilenenlere yardım etmeye çağırdı, arama-kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Merkel, yarın incelemelerde bulunacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yarın Rheinland-Pfalz eyaletindeki afet bölgesini ziyaret edeceği açıklandı.

Merkel, dün iki eyaletin kriz merkezleriyle görüşerek bilgi almıştı.

Diğer taraftan selin etkili olduğu bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken suyun çekildiği bölgelerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 133 kişinin öldüğü açıklanmıştı.