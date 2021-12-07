Almanya'da sahte aşı pasaportlu bir kişi yakalanma korkusundan ailesini ve kendini öldürdü

Başkent Berlin'in güneyindeki Koenigs Wusterhause'da meydana gelen olayda 40 yaşındaki kişinin evinde önce dört, sekiz ve on yaşındaki çocuklarını ve 40 yaşındaki eşini silahla vurdu, sonrasında silahı kendine yönelterek canına kıydı.

Polisin evde cansız bedenler gören bir şahidin ihbarı üzerine eve geldiği belirtildi.

Polisin ele geçirdiği, savcının kamuoyuyla paylaştığı veda mektubuna göre kendisi ve eşi için sahte aşı pasaportu düzenlediği, bu durumu iş yerinin öğrendiği ve bu sebeple tutuklanacaklarından ve çocuklarının elinden alınacağından korktukları anlaşıldı.

Olayın Almanya'da dördüncü dalganın durdurulması için Covid-19 kısıtlamalarını sıkılaştırma girişimin,n sürdüğü günlerde yaşanması dikkat çekti.

Geçtiğimiz aydan bu yana çalışanlar ya Covid-19 aşısı olduklarını ya da testlerinin negatif olduğunu iş yerlerine ibraz etmek zorunda.

Alman yetkililer geçen haftadan itibaren bakkal, eczane ve fırın gibi temel ihtiyaç alışverişi yapılan mağazalar dışındaki birçok yere aşılanmamış kişilerin girişine engel getirdi. Yetkililer ayrıca bazı işler için aşı zorunluluğu getirmeyi de planlıyor.