Almanya'da Saarbrückenli futbolcu Dennis Erdmann'a ırkçı söylemlerinden dolayı 8 hafta men cezası

DFB'den yapılan açıklamaya göre, Erdmann, sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 8 hafta men ve 3 bin avro para cezasına çarptırıldı. Erdmann'ın, 25 Ağustos'ta Magdeburg'a karşı oynanan lig maçında rakiplerine ırkçı söylemlerle hakaret ettiğinin kanıtlandığı ifade edildi.

DFB Spor Mahkemesi Başkan Yardımcısı Stephan Oberholz, hiçbir şekilde ırkçılığa ve ayrımcılığa müsamaha göstermediklerini, bundan dolayı da oyuncuya yüksek ceza verdiklerini dile getirdi.

Oberholz, "Bizim için iddialar delillerle doğrulanmıştır. Fubolcu Erdmann'ın yaptığı açıklamaları hakemin veya diğer Saarbrückenli oyuncuların algılamamış olması, söylenmediği anlamına gelmiyor. Magdeburglu tüm tanıkların kasıtlı yalan beyanda bulunduklarına ve Dennis Erdmann'a karşı bir komplo olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erdmann'ın ise mahkemede suçlamaları reddettiği aktarıldı.