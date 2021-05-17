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Almanya'da rahatsızlanan Türk vatandaşına polis şiddeti

Almanya'da Türklere uygulanan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Frankfurt'ta tedavisi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan kişiyi polisler ailesinin gözü önünde darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Almanya'da polisin Türk vatandaşı Selim Çiftçi'ye uyguladığı şiddet pes dedirtti.

34 yaşındaki Selim Çiftçi, cumartesi günü tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlandı.

Çiftçi'nin yakınları olay yerine ambulans çağırdı. Ambulanstan önce olay yerine çok sayıda polis geldi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan Çiftçi'ye polisler sakinleştirmek yerine yere yatırarak şiddet uyguladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim Çiftçi, Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bilinci kapalı olan Selim Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Yardımcısı Kıran'dan kınama

Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman polisinin uyguladığı şiddeti kınadı

Selim Çiftçi'nin babası ve ağabeyi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini belirtti

Fahrettin Altun'dan Türk vatandaşına şiddet uygulayan Alman polisine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk gencine şiddet uygulayan Alman polisine tepki gösterdi.

Paylaşımında konuya ilişkin haberine de yer veren Altun, şu açıklamayı yaptı:

"Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Almanya'dan gelen görüntüler, vicdanı olan ve insan haklarına saygı duyan herkesi alarma geçirmelidir. Ayrıca yabancı düşmanlığının Avrupa'da hızla yükseldiğini de kanıtlıyor."

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