Almanya’da polis şiddeti... ‘Bir an nefes alamadım, aklıma Floyd geldi’

ALMANYA’nın Duisburg kentinde yaşayan 43 yaşındaki yedek parça işi ve müteahhitlik yapan Emre Tümsek, işletmesinin önünde Alman polisinin şiddetiyle karşılaştı.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Tümsek, “Gürültü nedeniyle dışarı çıktım. Ne oluyor der demez, polis şiddet uyguladı. Ters kelepçeleyerek, çalışanlarımın gözü önünde darp edildim” diye konuştu. O anlar bölgedeki bir görgü tanığı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Alman polisi tarafından elleri bağlanarak ters kelepçe ile yere yatırılan Tümsek’in nefes almakta zorlandığı görüldü. Tümsek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘BU DAVRANIŞI ASLA UNUTMAM’

“Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika’daki George Floyd’a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma Floyd geldi. Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılacak iş değil bu. Ben, ‘Gelirim sizinle karakola, pasaportumu da getiririm’ dememe rağmen beni dinlemediler. İşkence araçta da devam etti, ben de yardım butonuna bastım. Bunun üzerine bana Alman milli marşını dinlettiler. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular. Olayın şokunu üzerimden atamadım. Ailem de öğrendiğinde şoke oldu. Hepimiz çok perişanız. Hiç suçum yokken böyle bir şeyin başıma gelmesini kabul edemem. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini asla bırakmam. Ben, yirmiden fazla insana iş veriyorum. Otomobil parçası işimin yanı sıra inşaat işi yapıyorum. Şimdi Düsseldorf Havalimanı inşaatını yapıyorum. Yapılan bu davranışı asla unutmam.”

Polisin şiddet uyguladığına yönelik iddialarla ilgili soru yöneltilen Duisburg polisinden henüz yanıt gelmedi.