Almanya'da panik! Silahlı öğrenci okula girdi

Almanya'nın Hamburg şehrinde panik anları yaşanıyor. Sputnik'te yer alan habere göre Hamburg şehrindeki bir okula elinde silahla giren bir öğrenci için polis operasyon düzenledi.

Haber, Hamburg polis teşkilatı tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Yapılan duyuruda bu kişinin tam olarak okulun içinde olup olmadığının belli olmadığı ancak önlem olarak okulun çevresinin polis kordonuna alındığı açıklandı.