Almanya’da otomobil vergisine zam geliyor

Almanya’da 2021 yılından itibaren otomobil vergisinde değişikliğe gidiliyor. Buna göre lüks ve büyük motorlu araçların yıllık vergisi artırılacak. Federal Meclis’in kabul ettiği yasa tasarısıyla birlikte, vatandaşların yakıtı az olan arabalara yönlenmeleri hedefleniyor. Orta veya yüksek seviye yakıtı olan araç satın alan vatandaşları yeni tasarıya göre, yüksek vergiler bekliyor. Yeni fakat düşük yakıtlı araçlar için ise vergilendirme açısından herhangi bir değişiklik olmayacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER VERGİDEN MUAF TUTULMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan hâlihazırda otomobil vergisinden muaf tutulan elektrikli araçlarda ise herhangi bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Yeni tasarıya göre, elektrikli araçların, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yine aynı şekilde vergiden muaf tutulacakları belirtildi. Bu uygulamanın en geç 2030 yılının sonuna kadar devam edebileceği ifade edildi.

“BÜYÜK MOTORLU ARAÇLARI KULLANMAK ÇOK DAHA PAHALI OLMALI”

Diğer yandan Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanvekili Oliver Krischer, yeni tasarıyı eleştiride bulundu. Krischer, ”Bu değişiklik ile hükûmetin, vatandaşların elektrikli veya düşük yakıtlı araçlara geçişini hızlandırması zor gözüküyor,” diye kaydetti. Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Derneği’nden Trafik Uzmanı Jens Hilgenberg de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Hükûmet, çevre ve doğayı koruma konusunda ciddiyse, büyük motorlu araçları kullanmak çok daha pahalı ve itici olmalı.” diye konuştu.

Kaynak: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/mobility/bundestag-beschliesst-reform-der-kfz-steuer-neue-spritfresser-werden-teurer/?amp