Almanya'da otobüs deposunda büyük yangın

Almanya'nın Stuttgart şehrinde otobüslerin yer aldığı bir garajda çıkan yangın 20'den fazla aracı kül etti. İlk değerlendirmelere göre, herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma olmadı.

Yerel gazete Stuttgarter Zeitung'a göre ,sadece iki kişi dumandan zehirlendi.

Stuttgart polisi olayın ardından başlattığı soruşturmada tanıkları dinliyor.

Almanya'nın güneybatısındaki Stuttgart kentinde Perşembe gecesi bir otobüs deposunda büyük bir yangın çıktı ve 20 kadar otobüs yandı. Olay yerine gelen 200'den fazla itfaiye ve sağlık personeli yangını kontrol altına almayı başardı.

Ulaştırma şirketi Stuttgarter Straßenbahnen (SBB) tarafından işletilen bir depoda yangın çıkan yangının nedeni araştırılıyor. Teknik arıza ve kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.