Almanya'da Merkel'e veda töreni
Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. En sevdiği müzik parçalarının seslendirildiği veda töreninin sonunda Merkel, aralarından kabine üyelerinin de olduğu davetlilerce alkışlarla uğurlandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanlığında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.
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Görevini gelecek hafta Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz`a devredecek olan Merkel, başbakan olarak geçirdiği 16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı olduğuna işaret etti.
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Merkel, demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulundu.
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İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz`a başarılar diledi.
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