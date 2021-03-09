Almanya'da Löw dönemi sona eriyor! Resmen açıkladı

Son dakika... Almanya'da Joachim Löw dönemi resmen sona eriyor. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Löw, EURO 2020 sonrası görevi bırakacak. Konuyla ilgili açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Bu adımı çok düşünerek ve gururla atıyorum. Ancak, kimsenin şüphesi olmasın ki Avrupa Şampiyonası'na büyük bir motivasyonla gideceğim." dedi.

Almanya'da Joachim Löw dönemi resmen bitiyor. 61 yaşındaki hoca, EURO 2020 sonrasında görevini bırakacağını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam Joachim Löw, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takım teknik direktörlüğü görevini bırakacağını açıkladı. 15 yıldır Panzerler'in başında olan 61 yaşındaki Löw, "Bu adımı çok düşünerek ve gururla atıyorum. Ancak, kimsenin şüphesi olmasın ki Avrupa Şampiyonası'na büyük bir motivasyonla gideceğim" ifadelerini kullandı.

Almanya'da 1 Dünya Kupası ve 1 Konfederasyon Kupası kazandıran Löw, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından tartışılmaya başlanmıştı.

2014 Dünya Kupası'nı kaldıran Löw yönetimindeki Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda ise gruplardan çıkamayınca Alman hocanın istifası istenmişti. Fakat Almanya Futbol Federasyonu, o dönem Löw'ün arkasında durmuştu.

61 yaşındaki teknik adam, 2004 yılında Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlamış, Klinsmann'ın ardından ise 2006 yılında Almanya Milli Takım teknik direktörü olmuştu.