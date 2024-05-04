Yurt dışında kaç Türk yaşıyor? Güncel rakam açıklandı

Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.