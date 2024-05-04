Yurt dışında kaç Türk yaşıyor? Güncel rakam açıklandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda, Türkiye'nin dış politika ve bakanlık faaliyetlerinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor.
Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.
Nisan itibarıyla 1558 din görevlisi yurt dışında hizmet veriyor
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BOAKK) kararları çerçevesinde, Nisan 2024 itibarıyla 1707 öğretmen, 141 okutman yurt dışında görevli bulunuyor.