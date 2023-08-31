Almanya'da işsizlik beklentilerin üzerinde arttı!

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 18 bin artarak 2,63 milyona yükseldi.

Ülkede yüzde 5,7'lik mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 10 bin artması bekleniyordu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Yaz tatili ve zayıf ekonomi iş piyasasına damgasını vuruyor. Buna rağmen, işgücü piyasasının temeli genel olarak istikrarlı.” ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve 5,2 olacağını tahmin ediyor.

BA verilerine göre, Almanya’da temmuzda istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 15 bin kişi artarak 45,92 milyon kişiye ulaştı. Temmuz 2022’ye göre artış 339 bin kişi oldu.

Ağustos ayında Almanya Federal İş Ajansı'nda 771 bin iş ilanı kaydı bulunurken, bu sayının bir yıl öncesine göre 116 bin daha az olması dikkati çekti.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.