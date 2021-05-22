Almanya'da Deniz Naki davası 4 Haziran'da başlıyor

Almanya'da U21 Futbol Milli Takımı, Türkiye'de de Amedspor'un formalarını giyen eski futbolcu Deniz Naki hakkında kazanç sağlamak amaçlı organize suç çetesi kurmak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla Almanya'da açılan dava Haziran ayında görülmeye başlanacak.

Aachen Eyalet Mahkemesi 10. Ağır Ceza Dairesi, 21 Mayıs itibarıyla Deniz Nakidahil toplam dört sanığın yargılanacağı davaya ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve davanın 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Mahkeme sözcülüğünden yapılan açıklamada, 3 Aralık 2021 tarihine kadar toplam 39 duruşma günü belirlendiği belirtildi.

Suçlamalar neler?

Aachen Savcılığı, "rockçı çeteler benzeri bir yapılanma" olarak nitelendirdiği Bahoz adlı "organize suç çetesinin" yerel teşkilatının kurulduğu Eylül 2017'den sonra, dört sanığın Bahoz adına faaliyetler yürüttüğünü iddia ediyor.

Savcılık Bahoz'u "Çoğu Kürt kökenli Türkiye vatandaşı üyeden oluşan, kendileri ya da başkaları için uzun süreli yarar elde etmek üzere farklı üyelerinin çeşitli suçlar işlemesi üzerine kurulu" bir yapılanma olarak nitelendiriyor.

Aachen Eyalet Mahkemesi, iddianamede Bahoz'un siyasi hedef güden bir yapılanma olmadığı bilgisine de yer veriyor. Sanıklara dair bilgi veren mahkeme sözcülüğü, cinayetten sabıkalı Hüseyin Ö.'nün 43 yaşında olduğunu ve Bahoz'un yerel teşkilatının kurucusu ve yöneticisi olduğunu belirtti.

Deniz Naki'yi D.N. kısaltmasıyla veren mahkeme, 31 yaşındaki Naki'nin Hüseyin Ö. ile birlikte Bahoz çetesinin yerel teşkilatının kurucusu ve yöneticisi olduğu bilgisinin iddianamede yer aldığını aktardı. Diğer iki sanık olan 33 yaşındaki S.Y. ile 30 yaşındaki B.A. adlı kişilerin ise Bahoz'un kurulan yerel teşkilatına üye olmak ve onun için suç işlemekle yargılanacakları bildirildi.

Deniz Naki'ye sekiz suçlama

Almanya'da sabıkası bulunmayan Deniz Naki'ye iddianamede sekiz ayrı suçlama yöneltiliyor. Bunlardan yedisinin Bahoz bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. İddianameye göre, halk arasında haraç olarak da nitelenen soygun amaçlı ağır şantaj, soygun amaçlı ağır şantaja teşebbüs ile ağır adam yaralama, az olmayan miktarda uyuşturucu ticareti yapmak, yalan ifade vermeye azmettirmek, yargılamayı engellemek, ruhsatsız silah bulundurmak ve kundaklama söz konusu suçlar arasında bulunuyor.

Deniz Naki'nin, aralarında Ekim-Aralık 2018'de Aachen kentindeki bir kafede günde 800 euro değerinde kokain satışı yapmak, Haziran 2018'de 1000 euro haraç toplama girişiminde bulunmak, Mayıs 2020'de başkalarıyla topluca adam yaralamak, Haziran 2020'de şiddete başvurarak 20 bin euro haraç ödemeye zorlamak, Temmuz 2020'de de bir aracın kundaklanması olayına karışmanın da bulunduğu suçların yöneltildiği belirtiliyor.

Deniz Naki ile birlikte Bahoz'un Aachen teşkilatını kurmak ve yönetmekle suçlanan, cinayetten sabıkalı, 15 yıl yattıktan sonra şartlı salınan Hüseyin Ö.'nün de Ağustos 2017'den itibaren soygun amaçlı ağır şantaj, soygun amaçlı ağır şantaja teşebbüs suçlamaları yöneltiliyor. İddianamede Hüseyin Ö.'ye ayrıca takibata tabi süpheli kişileri haraç toplamakla görevlendirdiği, bu şekilde Temmuz 2020'de bir kişiyi silah zoruyla tehdit ederek 10 bin euro ödemeye zorladığı, ancak alamadığı ifadelerine yer veriliyor.

Davanın üçüncü sanığı S.Y. ile dördüncü sanık B.A.'ya da Aachen'daki kafede kokain satmak yoluyla Bahoz için faaliyet yürütmek suçlamaları yöneltiliyor. Sanıklardan S.Y.'ye ayrıca 2 kilogram marihuana ile 100 gram kokain satmak ile ruhsatsız silah bulundurmak suçlamaları da yöneltildiği bildiriliyor.

Mahkemeden yapılan açıklamada her dört sanık için de yargıda onaylanmış mahkûmiyet kararı bulunmadan masumiyet karinesinin geçerli olduğunun altı çizildi. Öte yandan isnat edilen suçların sabit görülmesi halinde uzun süre hapis cezası ile cezalandırılacakları vurgulandı.

Bahoz çetesi nedir?

Alman güvenlik birimleri Bahoz'u, "çoğu Türkiye kökenli Kürtler'den oluşan rockçı organize suç çetelerine benzer" bir örgüt olarak tanımlıyor. 2016 yılında Baden-Württemberg eyaletinde kurulduğu belirtilen çetenin, Baden-Württemberg'le birlikte Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde faaliyetler yürüttüğü, yapılanmanın 2017 sonbaharında dağıldığı ifade ediliyor. Emniyet teşkilatları örgütün dağıldığına dair açıklamanın inandırıcı olduğunu, buna rağmen takibinin süreceğini duyurmuştu.

Kamuoyunda Bahoz ile PKK arasında bağlantı bulunduğu iddiaları yer aldıysa da oluşumun istihbarat tarafından izlenmemesi, Almanya'nın Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) 2018 tarihli raporunda da "rockçı organize suç çetelerine benzer" başlığı altında "Almanyalı Osmanlılar" ile çatışmaları bağlamında anılması, söz konusu PKK bağının tespit edilememesi ile ilişkilendiriliyor.

DW Türkçe, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmeyen Bahoz'un nasıl bir yapılanma olduğu ve PKK ile bağı olup olmadığı sorusunu Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) yöneltti. Teşkilatın verdiği cevapta şöyle deniyor:

"Bahoz 2017'ye kadar farklı suçlarla bağlantılı olarak emniyet kayıtlarına yansıdı. Sosyal medya kanalları üzerinden 5 Eylül 2017'de dağıldığı açıklandı. O zamandan bu yana Bahoz'un faaliyetlerinin de gruplarının görünürlüğünün de hissedilir biçimde azaldığı tespit edilmiştir. Federal Emniyet Teşkilatı'nın elinde Bahoz'un hâlâ mevcut grupları olduğuna dair kanıtlar yoktur. İlaveten Federal Emniyet Teşkilatı'nın elinde, Bahoz ile PKK arasında bir bağ kurulmasını sağlayacak veya Bahoz'u PKK'nın yönettiğine dair iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak bilgi yoktur."

"Rockçı organize suç çetelerine benzer" ne demek?

Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) yıllık raporlarına göre Almanya'da 700 alt grubu ve yaklaşık 10 bin de üyesi bulunan rockçı organize suç çeteleri mevcut. Bunların başında da uluslararası örgütlenmesi bulunan Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG), Bandidos MC (BMC), Gremium MC (GMC) ve Hells Angels (HAMC) ile bunların spor kulüpleri geliyor. Söz konusu büyük gruplar dışında sadece bölgesel örgütlü teşkilatlanmalar da mevcut.

"Rockçı organize suç çetelerine benzer" tanımı ise uyuşturucudan kara para aklamaya pek çok yaşa dışı faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası çetelere, hiyerarşik yapısı, sembolleri ve giyim tarzı ve faaliyet alanı ile çok benzemekle birlikte motosiklet sürme şartı bulunmaması nedeniyle kullanılıyor.

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