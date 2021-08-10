Almanya'da bir öğretmen yamyamlıkla suçlanıyor

DPA'nın haberine göre, 41 yaşındaki Alman zanlı, 43 yaşındaki tamirci kurbanıyla cinayetten birkaç saat önce çevrimiçi bir tanışma sitesinde tanıştı. Habere göre zanlı, 'şahsı kendi cinsel tatmini için öldürmekle' suçlanıyor.

Savcılar, 'kurbanın öldürülmeyi kabul ettiğine' dair herhangi emare olmadığını dile getirdi.

Şüphelinin ve kurbanın isimleri dosyanın gizliliği nedeniyle kamuoyu ile paylaşılmadı.

Eylül ayında meydana geldiği belirtilen hadisenin ardından zanlının, kurbanın cesedini Berlin'in Pankow semtindeki dairesinde parçalara ayırdığı ve daha sonra bu parçaları şehrin farklı notalarına bıraktığı iddia edildi.

Polis haftalar süren çalışmanın ardından Berlin'in kuzeyindeki bir ormanlık alanda kurbana ait kemiklere ulaşırken olayın faili olduğu iddia edilen kişinin izine, koku alıcı köpeklerin yardımıyla ulaşıldı.

Berlin'deki eyalet mahkemesinde görülen davanın ekim ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Ancak dava, Almanya'da türünün ilk örneği değil.

2006'da bir Alman mahkemesi, Armin Meiwes isimli şahsı internette tanıştığı bir adamı öldürüp yediği için 'cinayet' ve 'huzuru bozmaktan' suçlu bulmuştu. Meiwes, halihazırda hakkında verilen müebbet hapis cezasını çekiyor.

Yine bir başka olayda, bir polis memuru, 2015'te yamyamlıkla ilgili bir internet sohbet sitesinde tanıştığı bir şahsı öldürmekten hüküm giymişti.