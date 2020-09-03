Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu
Almanya'nın Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
Almanya merkezli Focus Online'ın polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre Solingen kentindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu.
Bild gazetesinde de, bir apartman bloğunun dışına park edilmiş üç acil servis aracının fotoğraf gösterildi.
Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
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