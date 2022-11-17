Almanya’da bebek operasyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşcinsel çifte verilen Türk bebek için devreye girdi. Türkiye’de büyük tepki gören olay için düğmeye basan bakanlık, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğini devreye sokarak, Türk bebek E.K, LGBT'li çiftten alınarak Türk koruyucu aileye verildi.

Türkiye'den yardım istendi

Türkiye’de infiale neden olan ilginç olay şöyle yaşandı. Almanya’da yaşayan A.K. 27 Haziran 2022’de Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğuna başvurarak, Almanya’da 30 Mayıs 2022’de koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak belirlenen bir LGBT'li çifte verilen 7 aylık bebeği ile ilgili yardım istedi.

Bakanlık devreye girdi

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya ilişkin düğmeye bastı. İlk olarak Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Anneye bu süreçte gereken yasal desteği sağlayan ataşelik görevlileri, ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesi için baskı yaptı.

Elçilik de devreye girdi

Bebeği LGBT'li çiftin elinden alabilmek için devreye giren elçilikte, Almanya’daki Türk koruyucu ailelerle ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına ve Alman makamlara bilgi verdi. Türk toplumsal yapısı gereği, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı olan ataşelik yetkilileri, mücadele aylar sonra kazandı.

Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül 2022’de eşcinsel çiftten alındı ve Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliğinin koruyucu aileliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği toplantılarına da katılan bir Türk koruyucu aileye verildi.

Yaygınlaşması amaçlanıyor

Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaştırılması için yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çalışmalar yürütüldüğünü bildirdiler. Türkiye’de çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini kapsayan koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla Bakanlığa bağlı ataşelikler bilgilendirme toplantıları düzenliyor.