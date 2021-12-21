Almanya’da bakanın evinin önünde gösteri yapma çağrısında bulunan kişinin evi arandı

Thüringen polisi, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan bir kişinin bugün Bakan Maier’in evinin önünde gösteri düzenleme çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, söz konusu kişi ayrıca Maier’e hakaret etti.

Erfurt Savcılığının talebiyle Erfurt Mahkemesinin 38 yaşındaki kişinin evinin aranmasına ilişkin karar alındı. Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturmayı üstlendiği ve şüphelinin evinde aramalar gerçekleştirildi.

Açıklamada, şüphelinin alenen suç işlemeye çağrıda bulunmak ve siyasetçiye hakaret etmekle suçlandığı kaydedildi.