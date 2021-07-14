Almanya'da aşırı sağcı sohbet grubuna katılan polislerin evleri arandı

Berlin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, polislere yönelik sırların ifşa edilmesine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında cep telefonlarının incelenmesi sırasında başka suçların da işlendiğine ilişkin belirtilerin ortaya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle Berlin Savcılığı ile emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan "Zentral" adlı ekibin 5 polis hakkında halkı kışkırtmak ve anayasaya aykırı semboller kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Polislerin, 12 kişinin bulunduğu sohbet grubuna insanlık dışı içerikli mesajlar göndermekle suçlandığı belirtilen açıklamada, bu sebeple bugün 5 polisin evlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Aramalar başarılı geçti" ifadesi kullanılan açıklamada, kanıtların değerlendirmesinin devam ettiği, ayrıca sohbet grubuna katılanlara ilişkin disiplin önlemlerinin alınmasının da incelendiği kaydedildi.