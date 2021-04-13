Almanya'da aşırı sağcı "S Grubu" hakim karşısında

Müslümanları öldürmeyi ve iç savaş çıkarmayı planlayan aşırı sağcı terör örgütünün üyesi ve destekçisi olmakla suçlanan 12 kişi Stuttgart'ta hakim karşısına çıktı.

İddianamede, zanlıların silah temin ederek camilere saldırılar düzenlemenin yanı sıra, siyasileri ve farklı düşünenleri hedef almayı planladıklarına dikkat çekildi.

Terör örgütü kurma

12 zanlıdan 11'i geçen yıl Şubat ayında tutuklanmıştı.

Biri firari durumda olan zanlılar cinayet ve insanlığa karşı suç işlemek amacıyla terör örgütü kurmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Önümüzdeki günlerde devam edecek dava için 2022 yılının ortalarına kadar duruşma tarihi belirlendi.