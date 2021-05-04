Almanya'da aşı olanların ve iyileşenlerin kısıtlamalardan muaf tutulması kabul edildi

Alman basınında dün çıkan haberlerde, federal hükümeti oluşturan iktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin, Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde anlaştığı belirtilmişti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşılananlar ile hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini duyurdu.

Kabul edilen yönetmeliğe göre, söz konusu kişiler sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak, sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek. Aşılanan ve iyileşenler, halka açık alanlarda ise maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya ise devam edecekler.

Yönetmeliğin bu hafta içinde Federal Mecliste görüşülmesi ardından Federal Konsey'de oylamaya sunulması bekleniyor. Almanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 439 bin 730'a, toplam can kaybı ise 84 bin 143'e ulaştı.