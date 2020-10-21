Almanya’da Anaokulunda Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Almanya’nın Koblenz şehrindeki bir anaokuluna yönelik istismar iddiası ile ilgili, söz konusu cinsel şiddete maruz kaldığı iddia edilen 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi bir video yayınladı. Arapça dilinde olayı anlatan anne, yaklaşık 10 dakikalık videoda kızının anaokulunda yaşadığı cinsel istismarla ilgili iddialar dile getiriyor.

Cinsel İstismar İddiası

“Mariam Ibrahim German” isimli youtube kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda 4 yaşındaki Mariam’in anaokulunda öğretmenleri tarafından bir odaya gönderildiği, orada da birkaç yetişkin tarafından istismar edildiği anlatılıyor.

50 bin görüntüleme alan video sosyal medyada tartışılırken, Rheinland Pfalz Eyaletindeki Koblenz Polis Merkezi dün akşam bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada sosyal medyada Koblenz’teki bir anaokulundaki cinsel istismar iddiası ile ilgili paylaşımların çoğaldığı, olay durulduğunda Koblenz Kriminal Yönetimi’nin savcılıkla birlikte en yoğun soruşturmaları yürüttüğü ifade edildi.

“Cinsel İstismar İşaretleri Bulunamadı”

Koblenz Savcılığı ise aynı gün yaptığı açıklamada Koblenz Pfaffendorfer Höhe’deki sözde cinsel istismar vakasıyla ilgili soruşturmanın dün itibariyle durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Anaokuluna giden dört yaşındaki kız çocuğunun aileleri suç duyurusunda bulunmuştur. Kız anne ve babasına, kurumdaki bütün çocukların yıkandığını, sonra yeni iç çamaşırları aldığını, ardından bir eğitmen tarafından bir odaya götürülerek bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını anlatmıştır. Kapsamlı soruşturmalar, bu vakada söz konusu olan ceza eyleminin gerçekten gerçekleştiği ile ilgili yeterli delil olmadığını ortaya çıkartmıştır. Olayın gerçekleştiği iddia edilen gün yapılan fiziki ve jinekolojik muayenede çocukta açık cinsel istismar işaretleri bulunmamıştır.”

Ayrıca Koblenz Savcılığı, sosyal medyada savcılık ve poliste objektif istimar delilleri olduğu ile ilgili iddiaların uydurma olduğunu, hakaret ve karalamaların cezai açıdan kontrol edileceğini belirtti.

Kaynak: https://perspektif.eu/2020/10/20/almanyada-anaokulunda-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasi/