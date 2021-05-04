Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl olanlı geçen 1 Mayıs gösterilerinde, balkonundan gençlere el sallayarak öpücük atan Aksaraylı Ayşe teyzenin gülümseten görüntüleri sosyal medyada fenomen oldu.

BALKONA ÇIKARAK GÖSTERİCİLERE EL SALLADI, ÖPÜCÜK ATTI

Berlin'de 1 Mayıs yürüyüşünden önce evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak el sallayan ve öpücükler atan 66 yaşındaki Ayşe Şaşmaz'ın göstericilerden de aynı tepkiyi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Görüntüler, Berlin’de en çok paylaşılan sosyal içerikler arasında yer aldı.

Almanya'da Aksaraylı Ayşe teyze 1 Mayıs fenomeni oldu



🔹Berlin'de bu yıl 1 Mayıs etkinlikleri olaylı geçti. Pek çok kişinin yaralandığı gösterilere evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere el sallayarak öpücük atan 66 yaşındaki Aksaraylı Ayşe teyze damga vurdu. pic.twitter.com/95h9xts3UM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2021

"TANIDIK GENÇLERİ GÖRÜNCE EL SALLADIM"

İlk başta balkona çıkmayı planlamadığını fakat güneşi görünce balkona çıkmaya karar verdiğini belirten Ayşe Şaşmaz, "Önce balkona çıkmak aklımda falan yoktu" ifadelerini kullandı. Mahallesinden tanıdık gençleri görünce onlara el salladığını kaydeden Şaşmaz, "Aşağıdaki gençler arasında tanıdık birilerini gördüm, onlara el salladım. Onlar da bana el salladı ve öpücük attılar. Sonra aşağıda biriken diğer çocuklar ve gençler de hep beraber bana el sallamaya, öpücük atmaya başladı. Sonra ben de onlara el salladım, öpücük attım. Baktım halk bana döndü ve bana yöneldi, ben de duygulandım. Onlar bana öpücük atıyor, ben onlara öpücük atıyorum. Sanki onların içindeyim" dedi.

"HİÇ TANIMADIĞIM İNSANLAR BİLE ANNE DİYOR"

1973 yılından bu yana Berlin’de yaşayan Ayşe Şaşmaz, çocuğu olmadığı için mahallesinde yaşayan bütün gençleri çocuğu gibi gördüğünü ifade etti. Sosyal medya görüntülerinin Londra’da yaşayan akrabalarına kadar ulaştığını söyleyen Şaşmaz, Londra’dan dahi arayıp kendisini kutlayanlar olduğunu belirterek, "Ben zaten insanları seviyorum. Din, dil, ırk ayırt etmem. Ben öyle bir insanım, inancım da var, ben herkesi seviyorum. Gençleri de seviyorum, onlar da beni seviyor. Yola çıksam, parka çıksam hiç tanımadığım insanlar bile anne diyor selam veriyor. Ben de onlarla konuşurum, büyüğüyle de konuşurum, küçüğüyle de konuşurum. Çocuğum yok ama herkes benim çocuğum" ifadelerini kullandı.